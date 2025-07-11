Attila Szalai, Süper Lig'e geri döndü

Attila Szalai, Süper Lig'e geri döndü
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Kasımpaşa, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Attila Szalai'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Macar savunmacı Attila Szalai, 2 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri döndü.

ATTILLA SZALAI KASIMPAŞA'DA

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Attila Szalai'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Attila Szalai Kasımpaşamız'da! Almanya Bundesliga ekiplerinden@tsghoffenheimforması giyen Attila Szalai, sağlık sponsorumuz@livhospital Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Szalai'ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz!' ifadeleri kullanıldı.

Attila Szalai, Süper Lig'e geri döndü

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Hoffenheim'da hiç forma şansı bulamayan Szalai, kış transfer döneminde Belçika Ligi temsilcisi Standart Liege'ye kiralandı ve burada da 5 maçta forma giyebildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'den 12 milyon euro bedelle Hoffenheim'a satılan Szalai, Sarı-lacivertlilerde çıktığı 117 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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