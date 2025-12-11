Attığı gollerle büyüleyen 9 yaşındaki Defne'nin büyük hayali Galatasaray'da oynamak

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oynadığı futbol ve attığı şık gollerle dikkatleri üzerine çeken 9 yaşındaki Defne Mina Şatır, sosyal medyada paylaşılan görüntüleriyle beğeni topladı.

'HARİKAYDI'

Darıca Kartalgücü Spor Kulübü'nde forma giyen 9 yaşındaki Defne Mina Şatır'ın, Beşiktaş Akademisi ile oynanan hazırlık maçında attığı golün görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan videoya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kayıtsız kalmayarak 'Harikaydı' yorumunda bulundu.

'GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYORUM'

Futbola 4 yaşında ağabeyi sayesinde başladığını belirten Defne Mina Şatır, futbola başlama hikayesini ve hedeflerini anlattı. Bir süre kaleci olarak oynadığını ancak daha sonra forvet hattına geçtiğini ifade eden minik yetenek, şunları söyledi: "Futbola 4 yaşında ağabeyim sayesinde başladım. Abimle oyun oynarken başlarda çok istemiyordum, o şut çekiyordu ben kaleciydim. Ancak zamanla çok sevdim. Evde şut çalışması yapıyorum. Beni yetiştiren hocalarıma sevgilerimi gönderiyorum. İleride iyi bir futbolcu olmak ve Galatasaray'da oynamak istiyorum."

'İYİ BİR FUTBOLCU OLACAĞINI BİLİYORUZ'

Darıca Kartalgücü Spor Kulübü Başkanı Menderes Korkmaz ise Defne'nin yeteneğinin 1.5 yıldır kulüp bünyesinde parladığını vurguladı. Beşiktaş Akademisi ile yaptıkları hazırlık maçında Defne'nin attığı golün sosyal medyada ilgi gördüğünü aktaran Korkmaz, "Defne aslında bu şık golleri her zaman atıyor. Yaklaşık 1.5 yıldır bizimle beraber kamplara katılıyor. Çoğu futbol kulübündeki hocalarımız Defne'yi tanıyor ve biliyor. Ancak sosyal medyadaki o paylaşımdan sonra olay çok farklı yerlere gitti, viral oldu. Sakatlık olmadığı sürece Defne kızımızın gelecekte çok iyi bir futbolcu olacağını biliyoruz. İnşallah Türk futbolunda çok iyi yerlere gelir" dedi.

Korkmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın videoya yaptığı yorumun kendilerini ve Defne'yi çok sevindirdiğini belirterek, desteklerinden dolayı Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.