Atletizm Milli Takımı Diyarbakır'da kampa girdi

Atletizm Milli Takımı, uluslararası organizasyonlara hazırlık kapsamında Diyarbakır'da kampa girdi. Milli takım sporcuları, Avrupa Kros Şampiyonası, Sevilla Maratonu ve Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası için antrenmanlarını sürdürüyor. Diyarbakır, atletizm alanında bölgeye öncülük eden bir il olarak hedefleniyor.

Atletizm Milli Takımı, uluslararası organizasyonlara hazırlık kapsamında Diyarbakır'da kampa girdi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Spor Kompleksi atletizm pistinde antrenmanlara başlayan milli takım sporcuları, 10 Aralık'ta Belçika'da düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası, 18 Şubat 2024'te yapılacak Sevilla Maratonu ve 21 Nisan 2024'te Antalya'da gerçekleştirilecek Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Atletizm Milli Takım Antrenörü Aydın Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takım sporcularının bir süredir Diyarbakır'da kampta olduğunu, ocak ayına kadar da çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

"29 kişilik atletizm milli takımı kamp grubumuz var. Avrupa Kros Şampiyonası'na, Yürüyüş Dünya Kupası'na, orta mesafe olimpiyat barajını geçmeye hazırlanan sporcularımız var. Sporcularımız yarışmalara gidecekler. Hedefimiz Diyarbakır'ı ana kamp merkezi haline getirmek. Özellikle kış mevsiminde iklim koşulları buna çok müsait. Diyarbakır'da atletizmle ilgili çalışmaların yapılabileceği tesislerimiz var." diyen Çetin, tarihi ve kültürel zenginliği, sosyal yaşamı, konaklama imkanlarının olması nedeniyle de sporcuların bu kenti tercih ettiğini belirtti.

Çetin, sporcuların hem Avrupa Kros Şampiyonası'na hem de gelecek yıl gerçekleştirilecek müsabakalara çok iyi hazırlandığına işaret etti.

"10 Aralık'ta Belçika'da Avrupa Kros Şampiyonası var. Sporcularımızdan 6'sı oraya gidecek. 2024'te Antalya'da Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası ve Sevilla Maratonu var ve bu müsabakalara hazırlanan sporcular da var. Orada barajı aşan sporcular olimpiyatlara katılma hakkı elde edecek. Tüm bu yarışmaların hazırlıkları Diyarbakır'da devam ediyor. Diyarbakır atletizm anlamında bölgeye öncülük eden bir ilimiz." ifadelerini kullanan Çetin, kentte atletizm alanında 1000'e yakın sporcu olduğunu kaydetti.

"Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak"

Milli takım sporcusu Meryem Bekmez, Diyarbakır'da kamp sürecinin çok verimli geçtiğini belirterek, 20 Ocak'ta Antalya'da yapılacak Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda olimpiyat barajını aşmak için yarışacağını söyledi.

Bekmez, "2017 ve 2018'de dünya ikincisi, 2019'da Avrupa şampiyonu, 2021'de Avrupa Şampiyonu, 2022'de dünya şampiyonu ve 2023'te Dünya Üniversiteler şampiyonu oldum. Bundan sonraki hedefim olimpiyat şampiyonu olmak." dedi.

"Diyarbakır atletizm için tam bir kamp merkezi"

Maraton sporcusu Yayla Kılıç Gönen ise 13 yıldan beri atletizm branşında yer aldığını, 10 yıldır milli sporcu olarak Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil ettiğini belirtti.

Gönen, "Bu yıl şubat ayında İspanya'da yapılan Maraton Şampiyonası'nda Türkiye tarihinin en iyi derecesini elde ettim ve olimpiyat için sıralamaya girdim. Çin'de düzenlenen Üniversiteler arası Dünya Şampiyonası'nda dünya 2'ncisi oldum. Burada kampımız çok verimli geçiyor ve olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Diyarbakır atletizm için tam bir kamp merkezi. Önümüzde Sevilla Maratonu var ve onun için hazırlık yapıyoruz. Diyarbakır'dan sonra Etiyopya'da kampımız olacak ve yarışa gideceğiz. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Kros Şampiyonası'na Diyarbakır'da hazırlanan atletizm uzun mesafe sporcu Ömer Amaçtan da 3 erkek, 3 kadın sporcu olarak şampiyonaya katılacaklarını belirtti.

Uluslar ve uluslararası birçok madalyaya sahip olduğunu dile getiren Amaçtan, her yıl Diyarbakır'da kamp yaptıklarını, kış aylarında ılıman bir iklime sahip olması nedeniyle burayı tercih ettiklerini söyledi.

Amaçtan, hedeflerinin Avrupa Kros Şampiyonası'nda takım halinde ilk 3'e girmek olduğunu sözlerine ekledi.