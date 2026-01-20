Haberler

Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli

Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Atletico Madrid'in Teknik Direktörü Diego Simeone, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Simeone, Galatasaray'ın iyi ve hızlı oyunculara sahip olduğunu belirterek, beraberliğin işlerine yaramadığını ve tek hedeflerinin galibiyet olduğunu açıkladı.

  • Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında çarşamba günü saat 20.45'te deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
  • Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Galatasaray maçını kazanmaları gerektiğini, beraberliğin işlerine yaramayacağını belirtti.
  • Diego Simeone, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un hava toplarında iyi olduğunu ve çok iyi bir dönem geçirdiğini ifade etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid, çarşamba günü saat 20.45'te deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'ÇOK İYİ OYUNCULARI VAR'

Galatasaray ile oynanacak maçı değerlendiren Simeone, "Zor bir maç olacak. Çünkü çok iyi oyuncuları var. Forvette özellikle iyi ve hızlı oyuncuları var. Orta sahadan çıkan ataklar çok önemli olacak. Orta sahada Torreira var. Yarın bizi çok mücadeleci bir takım bekliyor." ifadelerini kullandı.

Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli

'İLK 8 İÇİN KAZANMAMIZ GEREKİYOR'

Hedeflerinin ilk 8 olduğunu belirten Arjantinli teknik adam, "İlk 8 için maçı kazanmamız gerekiyor. Beraberlik işimize yaramaz.' dedi.

'SORLOTH İYİ BİR DÖNEM GEÇİYOR'

Norveçli golcü Alexander Sörloth'un performansıyla ilgili konuşan Diego Simeone, "Hava toplarında iyi. Her zaman gol pozisyonlarına girmek notasında sıkıntısı yok. Geçen de çok güzel gol attı. Çalışmasından memnunum. Çok iyi bir dönem geçiriyor. Yarın ondan katkısını bekleyeceğiz.' yorumunu yaptı.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı

Suriye'de beklenen anlaşma sağlandı
Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Bayrağımıza yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanarak öldürülen Atlas'ın annesiyle telefonda görüştü

Annesiyle telefonda görüştü! Atlas ile ilgili söyledikleri kahretti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı

Galatasaray'ın 10 numaraya transfer edeceği ismi duyurdu
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

Müslüman olup Fatiha'yı okudu
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler

Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler