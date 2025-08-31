Atko Grup Pendikspor, Özbelsan Sivasspor'u 2-1 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Atko Grup Pendikspor, evinde ağırladığı Özbelsan Sivasspor'u 2-1'lik sonuçla mağlup etti. Maçın gollerini Kitsiou (2) ve Bekir Böke kaydetti.

Stat: Pendik

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Ömer Lütfü Aydın, Oğuzhan Yazır

Atko Grup Pendikspor : Utku Yuvakuran, Berkay Sülüngöz, Yiğit Fidan, Soldo, Furkan Doğan (Dk. 69 Sequeira), Kitsiou, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz (Dk. 77 Hakan Yeşil), Denic (Dk. 69 Adnan Uğur), Wilks, Clarke-Harris (Dk. 77 Thuram)

Özbelsan Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Okan Erdoğan, Mert Çelik (Dk. 89 Yılmaz Cin), Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Moutoussamy, Mehmet Talha Şeker (Dk. 62 Badji), Campos (Dk. 62 Emre Gökay), Bekir Böke, Mbunga-Kimpioka (Dk. 75 Emirhan Başyiğit)

Goller: Dk. 46 Kitsiou ve 89 Kitsiou (Atko Grup Pendikspor ), Dk. 90+5 Bekir Böke (Özbelsan Sivasspor )

Sarı kartlar: Dk. 30 Yiğit Fidan, Dk. 31 Bekir Karadeniz, Dk. 81 Adnan Uğur (Atko Grup Pendikspor ), Dk. 72 Mbunga-Kimpioka ve Badji, Dk. 81 Ali Şaşal Vural (Özbelsan Sivasspor )

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Atko Grup Pendikspor, konuk ettiği Özbelsan Sivasspor'u 2-1 yendi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
