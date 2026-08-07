FIFA Kokartlı Hakem Atilla Karaoğlan: Yeni Kurallar Hakemlerin Elini Güçlendirdi

FIFA kokartlı Hakem Atilla Karaoğlan, yeni sezonda uygulanacak oyun kurallarındaki temel amacın topun oyunda kalma süresini artırmak olduğunu söyleyerek, "Değişen oyun kuralları hakemler olarak bizlerin elini güçlendirdi. Yeni sezonda oyunun hızlanması, topun daha fazla oyunda kalması, Süper Lig'in marka değerinin ve seyir zevkinin artması en büyük temennimiz" dedi.

FIFA kokartlı Hakem Atilla Karaoğlan, 2026-2027 sezonu hazırlıkları, MHK Elit Hakem Direktörlüğü görevine getirilen eski İngiliz hakem Anthony Taylor ve yeni sezonda uygulanacak oyun kurallarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. 2026-2027 sezonu Merkez Hakem Kurulu Sezon Açılış Semineri'ni gerçekleştirdiklerini belirterek sözlerine başlayan Karaoğlan, "Güzel bir seminer başlangıcı oldu. Malumunuz yeni sezonda birçok oyun kuralları değişikliği var. Bunlarla ilgili yoğun bir şekilde çalışacağız ve yeni sezona hazır bir şekilde giriş yapmak istiyoruz. Tek temennimiz bu. Ben de buradan futbolun tüm paydaşlarına 2026-2027 sezonunda kazasız, belasız, sakatlıksız bir sezon olmasını temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Değişen oyun kuralları hakemler olarak bizlerin elini güçlendirdi"

2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanan ve yeni sezonda Türkiye'de de hayata geçirilecek yeni oyun kurallarıyla ilgili yürütülen çalışmalardan bahseden Karaoğlan, "Dünya Kupası sonrası biz de malumunuz oyun kurallarındaki değişiklikleri ligimizde uygulayacağız. Merkez Hakem Kurulumuz bunu zaten yaklaşık 1 ay önce sitesinde duyurmuştu. Oyun kurallarındaki temel değişiklik aslında oyunun daha çok topun oyunda kalmasıyla alakalı bir değişiklik var. Oyunun seyir zevkinin artırılması ve oyunun daha çabuk oynanmasına yönelik yoğun bir oyun kuralları değişikliği var. Yeni sezonda bunu Süper Lig'de uygulayacağız. Bizim açımızdan da bu tabii ki çok önemli. Değişen oyun kuralları hakemler olarak bizlerin elini güçlendirdi. Yeni sezonda oyunun hızlanması, topun daha çok oyunda kalması, Süper Lig'in marka değerinin artması, seyir zevkinin artması en büyük temennimiz. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Çipli top teknolojisine geçilmesi çok önemli ve olumlu bir gelişme"

MHK tarafından 2026-2027 sezonu yaz seminerinde çipli top teknolojisinin uygulanma sürecinde olduğunun açıklanmasının ardından görüşlerini aktaran FIFA kokartlı hakem, "Malumunuz, gelişen teknoloji sonrası hakemlikte teknolojinin kullanılması artık elzem bir durum. VAR teknolojisinden sonra biliyorsunuz gol çizgisi teknolojisi, arkasından çipli top konusu.. Bu konuda Başkan Vekilimiz Fuat Bey duyurdu, ciddi bir yatırımı var federasyonumuzun. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çipli topun kullanılması futbolda bazen kameraların dahi tespit edemediği temaslar oluşuyor. Elle oynamalarda, keza ofsayt tespitlerinde oyuncunun topa dokunup dokunmadığını insan gözüyle, kamera gözüyle tespit etmemiz mümkün değil. Ancak topun içindeki sensörler sayesinde topa temas edilip edilmediği belirleniyor saniyeler içerisinde. Çipli top eğer önümüzdeki sezonda Süper Lig'de uygulanacaksa ki bunun yatırımları yapılıyor. Bizler açısından çok önemli ve olumlu bir gelişme olarak düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

"Anthony Taylor'ın burada olması Türk hakemleri adına önemli bir fırsat"

Eski İngiliz hakem Anthony Taylor'ın, MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başlamasının kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirten Karaoğlan, "Çok önemli bir isim, çok kariyerli bir isim. Gerçekten kendisinin Türkiye'de olması çok büyük bir fırsat bizim açımızdan. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu bizden maddi manevi hiçbir desteği esirgemiyor. ve Anthony Taylor'ın buraya gelmesinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Merkez Hakem Kurulu Başkanımız Dr. Ferhat Gündoğdu'nun da Anthony Taylor'ın buraya gelmesinde ciddi emekleri var. Anthony Taylor'ın burada olması hem şahsen benim adıma hem de Türk hakemleri adına, arkadaşlarım adına çok önemli bir fırsat. Kendisinden öğrenecek çok şeyimiz var. Kendisi birçok üst düzey turnuvaya katıldı, birçok üst düzey maç yönetti. Oyun kurallarının yorumlanması açısından Türk hakemliğine, hepimize çok ciddi katkılar sunacak. Kendisiyle iletişimimiz çok iyi. Kendisi zaten hakemliği yeni bıraktı. Yaş olarak da bizlere çok yakın. Bizim tarladan, sofradan geliyor kendisi biliyorsunuz. Kendisinin çok ciddi katkıları olacağını düşünüyorum. Seminere girdikten sonra kendisiyle yüz yüze görüştük, konuştuk. Kendisine yeni eğitimcilik hikayesinde başarılar diledim ben de. O da birlikte güzel işler yapabileceğimizi söyledi. 2023 yılında Roma'daki FIFA giriş kursunda tanışmıştım zaten. Daha önce bir hukukumuz vardı. Türkiye'de olması bize çok katkı sunacak. Kendisine de bu macerada, eğitimcilik macerasında başarılar diliyorum. Eminim ki Türkiye'de hakemlerin gelişimine çok ciddi katkılar sunacak kendisi" şeklinde konuştu.

"Tüm taraftarlara seyir zevki yüksek maçlar izlettirme temennisi içindeyiz"

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Bize de konuşma fırsatı veren yetkili hocalarımıza, Merkez Hakem Kurulu Başkanımıza teşekkür ederim. Biz de kendimizi böyle ifade ettik mi mutlu oluyoruz. İnşallah sezon içinde de birlikte konuşma fırsatımız olur. Futbolun tüm paydaşlarına başarılar diliyorum. Tüm taraftarlara seyir zevki yüksek maçlar izlettirme temennisi içindeyiz, çabası içindeyiz. Onlara da yeni sezonda iyi seyirler diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, çok teşekkür ederim."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı