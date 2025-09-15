Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam'ı konuşuyor

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım, finalde Almanya'ya 88-83 kaybetti ve Avrupa ikincisi oldu. EuroBasket 2025'te 12 Dev Adam'ın Almanya ile oynadığı final, Avrupa basınında geniş yer buldu.

"ALPEREN ŞENGÜN NEREDEYSE DURDURULAMAZDI"

SPOX: Almanya, nefes kesen maçta Türkiye'yi mağlup etti. Dennis Schröder yine kahraman oldu. Turnuva boyunca yenilgisiz iki takım arasındaki mücadelede, Almanya'nın en skorer ismi Isaac Bonga (20 sayı) oldu. 2010 Dünya Şampiyonası'nda gümüş ve 2001 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandıktan sonra büyük turnuvalardaki üçüncü madalyasını kazanan Türkiye'de ise Alperen Şengün başkentinde neredeyse durdurulamazdı.

"ALMANYA GÜÇLÜ TÜRKLERİ YENEREK ŞAMPİYONLUĞU KAZANDI"

BILD: Almanya, finalde güçlü Türkleri 88-83 yenerek, Avrupa Şampiyonluğu'nu ikinci kez kazandı.

"DRAMATİK FİNAL"

SPORTSCHAU: Almanya Milli Takımı, dramatik finalde Türkiye'yi mağlup edip şampiyon oldu.

"SCHRODER PATLAMA YAPTI"

MUNDO DEPORTIVO: Dennis Schröder, maçın son 75 saniyesinde altı sayı, bir top çalma ve bir ribaundla kritik anda patlama yaptı, Almanya ve Türkiye arasındaki sıra dışı mücadeleyi belirledi.

"FİNAL ÜST DÜZEY VE DENGELİYDİ"

LA GAZETTA DELLA SPORT: Final çok üst düzey ve her zaman dengeliydi. Son dakikalarda Alperen Şengün iki önemli şutu kaçırdı, Dennis Schröder belirleyici basketleri buldu.

"TÜRKİYE DEFALARCA FARKI AÇTI"

Sport 1 final için, "Çılgınlık! Almanya altın madalya kazandı." başlığını kullanırken maç için, "Türkiye defalarca farkı açtı ve Almanya da yanıt verdi. Finalde, her iki takımın da güç kaybetmesiyle çekişmeli bir maç yaşandı. Ardından sahneye Schröder çıktı ve finali neredeyse tek başına belirledi." denildi.