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Gerin: Erken gol bizi rahatlattı

Gerin: Erken gol bizi rahatlattı
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Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, Sivasspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından erken golün kendilerini rahatlattığını, iki maçta 6 puan almanın iyi olduğunu ve orta saha transferi için çalıştıklarını söyledi.

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, Sivasspor maçının ardından, "Erken gol bizi rahatlattı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor evinde Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, açıklamalarda bulundu. Gerin, "İlk iki maç ve 6 puan gerçekten iyi duruyor. Öncelikle çocukların hepsine çok teşekkür ediyorum. Yani yeni kurulup bu kadar az antrenmanla çıkıp, çok büyük fedakarlıklarla iki maçta 6 puan aldılar. Onların ayaklarına, yüreklerine sağlık. İnşallah üstüne koya koya devam edeceğiz. Sivasspor, Süper Lig'den gelme iyi kadroya sahip olan bir takım. Sivassporlu oyuncuların 20-25 gün kadar hocalarıyla çalışmışlıkları var. Hazırlık maçına göre değerlendirdiğimizde daha iyi seviyeye gelmişler. Hem kondisyon olarak hem takviyeler gelmiş. Sivasspor maçına çalışmıştık. Erken gol bizi rahatlattı. Çalışmamız ve halletmemiz gereken konular var. İnşallah bunları da kısa sürede çalışıp, Oyuncularımızı gerçek kapasitelerine getirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Trendyol 1. Lig'de daha önceden 5 yıl görev yaptığını ve ligi tanıdığını söyleyen Gerin, bu yıl ligde çok zorlu takımların olduğunu da sözlerine ekledi. Transferde de orta sahada sayı olarak eksik olduklarını vurgulayan Atila Gerin, bu pozisyonlar için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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