Atıcılıkta büyük başarı - Haberler

ERZURUM (İHA) - Erzurumlu atıcılar büyük bir başarı ile kente döndü. Mersin'de yapılan '19 Mayıs Kupası'nda sporcularımız 10 numara atış yaptı.

11-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen 'Havalı Silahlar Nevzat Yamaç 19 Mayıs Kupası'nda Dadaş rüzgarı esti.

Antrenör Burak Çağlar yönetimindeki Erzurumlu sporcular, atıcılıkta önemli zafere imza attı. Hedefe on numara atış yapan Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi Spor Kulübü'nden Özkan Eren Yıldız, Eren Karadağ ve Ahmet Emin Özdal'dan oluşan Yıldız Erkekler Tüfek Takımı Türkiye birincisi olarak altın madalyaların ve kupanın sahibi oldu. Berat Kurt, Mustafa Cinisli ve Ufuk Berat Yıldız'ın yer aldığı Genç Erkekler Tüfek Takımı Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi.

Damla ve Semanur Final Yaptı

Erzurum Gençlik Spor Kulübü adına Büyük Bayanlar Havalı Tüfek branşında yarışan Semanur Alpdoğan ve Damla Köse finale kalma başarısı gösterdi. Damla Köse Türkiye 3'ncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Dadaş sporcuların atıcılıktaki büyük başarısı Erzurumlu sporseverlerin göğsünü kabarttı.

Atıcılık Çağlar'la Altın Dönemini Yaşıyor

Erzurum, GSİM'nin genç antrenörlerinden Burak Çağlar yönetiminde atıcılıkta altın çağını yaşıyor.

Gerek kulüpler düzeyinde, gerek ÜNİLİG'de gerekse turnuvalarda birbirinden başarılı sonuçlara imza atan atıcılarımızın başarısında antrenör Burak Çağlar'ın rolü çok büyük. Genç antrenör, kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, sporcularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Antrenör Çağlar, bundan sonra da çok çalışarak atıcılıkta Erzurum'u zirveye taşıyama devam edeceklerini ifade etti. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Spor