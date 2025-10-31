Haberler

ATFF Başkanı Yıldız: Futbol Gençlerimizin Sevgisini Azaltmamalı

Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) Genel Başkanı Ayhan Yıldız, Türk futbolundaki hakemlerin bahis hesaplarının ortaya çıkmasının gençlerin futbola olan ilgisini olumsuz etkilediğini belirtti. Yıldız, futbolun birleştirici gücüne ve adalet ilkesine inandıklarını vurguladı.

AVRUPA Türk Futbol Federasyonu (ATFF) Genel Başkanı Ayhan Yıldız, futbol hakemlerinin bahis hesaplarının bulunmasını ve oynayan hakemlerin olmasını büyük bir üzüntü ile karşıladıklarını belirterek, "Almanya'da bu olayın yankısı çok olumsuz yönde oldu. Basın ve futbol camiasından bizlere her gün sorular geliyor. En önemli konu ise yaşanan her türlü kaos gençlerimizin futbola olan ilgi ve sevgisini azaltıyor" dedi.

Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) Genel Başkanı Ayhan Yıldız, son dönemlerde Türk futbolunda yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bazı hakemlerin bahis hesaplarının ortaya çıkmasının Almanya'da yankısının oldukça olumsuz yönde olduğuna dikkat çeken Ayhan Yıldız, Türk futbolunda yaşananların bir an önce temize çıkmasını temennisinde bulundu. Yıldız, "Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) olarak bizler, futbolun birleştirici gücüne, adalete ve fair-play ilkesine her zaman inanıyoruz. Türkiye'de son dönemde yaşanan futbol ve hakem tartışmalarını dikkatle takip ediyoruz. Ancak biz Avrupa'da yaşayan Türk futbol camiası olarak, bu tür tartışmaların gençlerimizin futbola olan sevgisini gölgelemesini istemiyoruz. Yaşanan her türlü kaos gençlerimizin futbola olan ilgi ve sevgisini azaltıyor. ATFF olarak amacımız, Türk futboluna Avrupa'da katkı sunmak ve özellikle genç hakemlerimizin gelişimini desteklemektir. Bu kapsamda, her iki ayda bir Almanya'da görev yapan Türk kökenli hakemleri bir araya getirerek seminerler, eğitim oturumları ve bilgi paylaşımı programları düzenliyoruz. Bu organizasyonlarda, Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ile uyumlu eğitim standartlarını esas alıyor ve hakemlerimizin Avrupa futbol sistemine entegrasyonuna katkı sunuyoruz. Daha önce Almanya'nın RTL Plus televizyon kanalına ve çeşitli DFB temsilcileriyle yapılan görüşmelerde de ifade ettiğimiz gibi, önceliğimiz futbolda güven, adalet ve ortak değerleri korumaktır" diye konuştu.

'FUTBOL, TOPLUMLARI BİRLEŞTİREN EVRENSEL BİR DİLDİR'

Hem Avrupa hem de Türkiye'deki futbol ailesine yapıcı katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten Ayhan Yıldız, "Futbol, toplumları birleştiren evrensel bir dildir ve bizim görevimiz bu dili doğru öğretmek, gençlerimize ahlaklı, adil ve bilinçli bir spor anlayışı kazandırmaktır. Kişisel tartışmaların veya kurumlar arası çekişmelerin değil; eğitim, liyakat ve dayanışmanın öne çıkması gerektiğine inanıyoruz. Avrupa Türk Futbol Federasyonu olarak biz, sporu siyasetten uzak tutarak, hem Avrupa'daki hem de Türkiye'deki futbol ailesine yapıcı katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
