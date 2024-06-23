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Ateşe resmen benzin döküyor! Montella, Arda'nın elinden formasını aldı

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A Milli Takım'ın Çekya maçı öncesinde yaptığı antrenmanda teknik direktör Vincenzo Montella'nın Arda Güler'in elinden ilk 11'de oynayan futbolculara verilen sarı yeleği alması dikkat çekti. Kameralara yansıyan ve sosyal medyanın gündemine oturan bu görüntüler, tüm futbolseverlerin tepkisini çekti. Arda için destek paylaşımları yapılırken, Montella ise eleştiri yağmuruna tutuldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olan A Milli Takım'da Arda Güler'in karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamasının yankıları sürüyor. Gruptaki son maçında Çekya ile karşılaşacak olan milliler, söz konusu müsabakanın hazırlıklarını sürdürürken bugün gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Vincenzo Montella ile Arda Güler arasında yaşananlar tartışmaları daha da alevlendirdi.

MONTELLA, FORMAYI ARDA'NIN ELİNDEN ALDI

Ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella, antrenman sırasında ilk 11'de oynayan futbolculara verilen sarı yeleği giymeye hazırlanan Arda Güler'in elinden alıp Yusuf Yazıcı'ya verdi.

ARDA GÜLER, ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Daha sonra antrenman bölgesinden uzaklaşan ve şoka uğrayan Arda, bu hareket karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Olayın ardından bir süre hareketsiz kalan genç yıldızın o görüntüleri dikkatlerden kaçmadı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Antrenmanda teknik direktör Vincenzo Montella ve Arda Güler arasında yaşanan bu olay, sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar milli futbolcuya destek paylaşımları yaparken, Montella'ya da tepki göstererek eleştiri yağmuruna tuttu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella Yusuf Yazıcı Milli Takım Arda Güler Portekiz Türkiye Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

uLuBeY null:

Türk futbol tarihinin en kötü TFF başkanı ve onun getirdiği ekiplerden başarı beklemek ahmaklık olur. Koskoca ülkede şu adamı görevden el çektirmeye kimsenin gücü yetmedi. Demek ki çok güçlü bir lobi tarafından destekleniyor. Bunun başka hiçbir açıklaması o-la-maz!!!

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Yeos :

Yazik ya diycem de niye yazik olsun arda ya. O zaten yolunda. Takima yazik. Cekemiyorlar mi nedir bu cocugu..

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