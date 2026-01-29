Aydın'da Havalı Silahlar İl Şampiyonası düzenlendi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 95. yılı münasebetiyle, İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Havalı Silahlar İl Şampiyonası tamamlandı.

Aydın Gençlik spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyona Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde toplam 35 sporcu katılım sağladı. Şampiyonada sporcular tüfek ve tabanca branşlarında derece elde etmek için mücadele etti. Müsabakalar sonunda oluşan derece listeleri şu şekilde oldu:

Genç Kızlar Tüfek; 1.Ela Aydoğdu 2.Melisa Nejla Maruf, 3.Nil Berrak Bilgen, Yıldız Kızlar Tüfek; 1.Sevim Sude Nikbay, 2.Neva Küçüktepe, 3.Canan Menderes, Genç Erkek Tüfek; 1.Cemre Berk Şenel 2.Mehmet Ensar Al, Yıldız Erkek Tüfek 1.Yusuf Samurkaş, 2.Bayram Ali Menderes, 3.Yavuz Samurkaş Genç Kızlar Tabanca; 1.Zeynep Yıldırım, 2.Nisa Karabıyık, 3.Ekin Rüzgar Yıldırım, Yıldız Erkek Tabanca 1.Erenay Çakmak.

Dereceye giren sporculara ödülleri törenle takdim edildi. - AYDIN