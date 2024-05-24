Panathinaikos'a resti çekti! Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı
Fenerbahçe'nin devre arasında satın alma opsiyonuyla Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydin, sarı-lacivertli takıma geri döndü. Samet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı paylaştığı için Yunan ekibinde kadro dışı bırakılmıştı.
Fenerbahçe'nin Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı sebebiyle Yunan ekibinde kadro dışı kalmıştı. Samet ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
FENERBAHÇE'YE DÖNDÜ
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre milli futbolcu, Panathinaikos'tan ayrıldı. Fenerbahçe'ye dönen Samet'in sarı-lacivertliler ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
PAYLAŞIMI KALDIRMASI İSTENMİŞTİ
Yunan ekibi, Samet Akaydin'in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda yaptığı Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı kaldırmasını istemişti. Samet, paylaşımını kaldırmamış ve sonrasında kadro dışı bırakılmıştı.
Samet'in o paylaşımı;
PANATHINAIKOS KARİYERİ
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Panathinaikos'a yarım sezonluğuna satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Samet Akaydin, Yunan ekibi ile tüm kulvarlarda 15 maçtı ve 1072 dakika sahada kaldı.