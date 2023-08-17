Atatürk Kupası-2023 Futbol Turnuvası Başladı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen Atatürk Kupası-2023 Futbol Turnuvası'nın dördüncüsü, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in başlama vuruşuyla start aldı. Ayvalık Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Şubesi (ADD) ve Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen şampiyonanın açılış karşılaşması Armutçuk Gençlikspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor mücadelesiyle başladı. Açılış karşılaşmasının başlama vuruşunu yapan Başkan Ergin, şampiyonanın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla her yıl düzenlenen Atatürk Kupası-2023 Futbol Turnuvası'nın dördüncüsü, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in başlama vuruşuyla start aldı.

Ayvalık Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Şubesi (ADD) ve Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen şampiyonanın açılış karşılaşması Armutçuk Gençlikspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor mücadelesiyle başladı. Açılış karşılaşmasının başlama vuruşunu yapan Başkan Ergin, şampiyonanın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Başkan Ergin, "30 Ağustos Atatürk Kupası Futbol Turnuvası'nın başlama vuruşunu yaptık. Ayvalık Belediyesi Sarı Zeybek Spor ve Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen organizasyon minik yıldızların olduğu Armutçuk Gençlikspor-Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmasıyla turnuva başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sona erecek bu güzel ve anlamlı turnuvada takımlarının formalarını terletecek tüm minik futbolcularımıza yürekten başarılar dilerim" dedi.

Ayvalıkgücü Belediyespor, Armutçuk Gençlikspor, Batıordu Spor, Hamdibey Kayaspor ve Yenimahalle Spor Kulüplerinin 2014-2014 doğumlu U8 takımları arasında gerçekleşecek şampiyonanın kupa töreni 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılacak.