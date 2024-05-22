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Atalanta, Bayer Leverkusen'i 3-0 yenerek Avrupa Ligi'ni kazandı

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UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya'nın Bayer Leverkusen takımını 3-0 yenen İtalyan ekibi Atalanta, tarihinin ilk Avrupa kupasını kazandı.

Stat: Dublin Arena

Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)

Atalanta: Musso, Djimsiti, Hien, Kolasinac (Dk. 46 Scalvini), Zappacosta (Dk. 84 Hateboer), Ederson, Koopmeiners, Ruggeri (Dk. 91 Toloi), de Ketelaere (Dk. 57 Pasalic), Lookman, Scamacca (Dk. 84 El Bilal Toure)

Bayer Leverkusen : Kovar, Stanisic (Dk. 46 Boniface), Tah, Tapsoba, Frimpong (Dk. 81 Tella), Xhaka, Palacios (Dk. 68 Andrich), Hincapie, Grimaldo (Dk. 68 Hlozek), Wirtz (Dk. 81 Schick), Adli

Goller: Dk. 12, 26 ve 75 Lookman (Atalanta)

Sarı kartlar: Dk. 22 Djimsiti, Dk. 35 Scamacca, Dk. 60 Zappacosta, Dk. 70 Koopmeiners (Atalanta), Dk. 35 Wirtz, Dk. 67 Tapsoba, Dk. 73 Andrich ( Bayer Leverkusen )

UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya'nın Bayer Leverkusen takımını 3-0 yenen İtalyan ekibi Atalanta, tarihinin ilk Avrupa kupasını kazandı.

Dublin Arena'da tribünlerin "Mavi" yakasının büyük coşkusuyla başlayan mücadelede kanatlardan rakip kaleye yüklenen Atalanta, 12. dakikada skor tabelasını değiştirerek taraftarını çok bekletmedi. Sağ taraftan ceza alanına giren Zappacosta'nın arka direğe çıkardığı topu Palacios'a rağmen şık bir vuruşla tamamlayan Nijeryalı futbolcu Lookman, takımını 1-0 öne geçirdi.

Yarı alanından çıkmakta zorlanan Alman ekibinin top kaybında meşin yuvarlakla buluşan ve Xhaka'yı çalımlayarak kaleyi karşısına alan Lookman, Dk. 26'da ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla topu Kovar'ın solundan bir kez daha ağlarla buluşturdu: 2-0.

34. dakikada Bayer Leverkusen, farkı bire indirmeye çok yaklaştı. Sol taraftan ceza alanına giren Grimaldo, karşı karşıya pozisyonda topu kaleci Musso'nun kucağına bıraktı.

Bu sezon ortaya koyduğu futboldan çok uzak bir görüntü sergileyen Bayer Leverkusen karşısında oyunun kontrolünü elden bırakmayan Gian Piero Gasperini'nin öğrencileri, devre arasına 2-0 önde gitti.

Lookman, ikinci yarıda da durmadı

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, Lookman'ın damga vurduğu mücadelenin ikinci yarısına Nijeryalı yıldızı Boniface hamlesiyle başladı.

15 dakikalık bölümde Bayer Leverkusen baskısını gol yemeden atlatan Atalanta, rakibinin pas trafiğini bozarak yeniden kaleci Kovar'ı tehdit eden ataklar geliştirdi.

75. dakikada kendi yarı alanından çıkan Scamacca'nın pasında topla buluşan Lookman, Tapsoba'yı çalımladıktan sonra kaleci Kovar'ın üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.

Bundesliga'da namağlup şampiyonluğa ulaşan, tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen'i Lookman'ın golleriyle 3-0 yenen Atalanta, tarihinde oynadığı ilk Avrupa kupası finalinde şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA / Spor

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