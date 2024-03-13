Atakaş Hatayspor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında karşılaşacağı Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve dar alan çalışması yaptı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında karşılaşacağı Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Hatay ekibi 17 Mart Pazar günü Mersin'de konuk edeceği Samsunspor hazırlıkları kapsamında Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve dar alan çalışması yaptı.
Basına kapalı antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.