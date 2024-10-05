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Atakaş Hatayspor, Trabzonspor'u İlk Yarıda 1-0 Geçti

Atakaş Hatayspor, Trabzonspor'u İlk Yarıda 1-0 Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor, Trabzonspor ile oynadığı maçın ilk yarısını Görkem Sağlam'ın golüyle 1-0 önde kapattı.

Stat: Mersin

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Suat Güz

Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Pedro, Funsho, Rivas, Aboubakar

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Serdar Saatçi, Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu, Visca, Bardhi, Draguş, Banza

Gol: Dk. 14 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor )

Sarı kart: Dk. 45 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor )

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçının ilk yarısını, ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.

14. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Ceza yayı önünde Aboubakar'ın pasında topla buluşan Görkem Sağlam'ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

21. dakikada sağ kanatta serbest vuruş kullanan Bardhi'in arka direğe sert ortasında yükselen Lundstram'ın dokunamadığı top auta çıktı.

30. dakikada Visca'nın sol kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Banza'nın kafa vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler sol tarafa hamle ederek topu kontrol etti.

35. dakikada kullanılan köşe atışı sonrası savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası dışı sağ kanatta kontrol eden Visca'nın uzak mesafeden sert şutunda, top az farkla auta gitti.

39. dakikada ceza sahasına giren Lundstram'ın dışarı pasında topla buluşan Bardhi, Erce Kardeşlerin boşalttığı kaleye gönderdiği şutta kale sahası içinde Kilama topu engelledi.

Atakaş Hatayspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstün bitirdi.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor

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