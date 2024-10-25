Atakaş Hatayspor, Kayserispor Maçına Hazır
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın Mersin'de konuk edeceği Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatay ekibi, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Macit Özcan Spor Kompleksi'nde antrenman gerçekleştirdi.
İdmanda futbolcular 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı.
Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayan Hatayspor, kampa girdi.