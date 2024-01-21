Atakaş Hatayspor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Mersin'de konuk edeceği Corendon Alanyaspor, maçının hazırlıklarına başladı.

Kulübün X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre Hatay ekibi, Alanyaspor maçı hazırlıkları kapsamında Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda antrenman yaptı.

Antrenmanda, dün Kasımpaşa maçında ilk 11 oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular saha çalışması gerçekleştirdi.