Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP'nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor

"Tarihinin en perişan, en karanlık, en bakımsız devrini yaşıyor"
Kılıçdaroğlu 'Tartışmalara son ver' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi

Kılıçdaroğlu "Tartışmayı bitir" dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
AKOM İstanbul için gün verdi, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşacak

AKOM İstanbul için gün verdi, 20 santimetreye ulaşacak
Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı Tag sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti

Taksici, alıkoyduğu genç sürücüyü dakikalarca yalvarttı

Atakaş Hatayspor, Antalyaspor'a 3-2 Yenildi

Atakaş Hatayspor, Antalyaspor'a 3-2 Yenildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de karşılaştığı Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçta penaltı gollerinin yanı sıra, Safuri'nin 86. dakikada attığı gol, Antalyaspor'un galibiyetini getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de karşılaştığı Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Güray'ın ortasında ceza sahası içinde Veysel'in röveşatasında meşin yuvarlak üst direkten döndü.

60. dakikada Cemali'nin uzak mesafeden sert vuruşunda kaleci Kenan topu kornere çeldi.

62. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrasında Fernandes'in ceza sahası içinde Samudio tarafından düşürülmesi üzerine hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı kararı verdi.

64. dakikada penaltıda topun başına geçen Aboubakar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

72. dakikada Van de Streek'in sol taraftan ortasında arka tarafta topla buluşan Gaich'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Bakaj'da kaldı.

86. dakikada sağ kanattan ilerleyen Kaluzinski'nin pasında Safuri'nin ceza sahası içinde topla buluştu. Safuri'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Murat Temel, Hüseyin Aylak

Hatayspor: Visar Bakaj, Rivas (Strandberg dk. 89), Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir, Cemali Sertel, Abdulkadir Parmak (Selimcan Temel dk. 89), Rui Pedro (Görkem Sağlam dk. 59), Massanga Matondo, Boutobba, Fernandes (İbrahim Bamgboye dk. 76), Aboubakar

Yedekler: Erce Kardeşler, Emir Dadük, Baran Sarka, Ali Yıldız, Oğuzhan Matur

Teknik Direktör: Murat Şahin

Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı (Thalisson dk. 84), Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Erdal Rakip (Petrusenko dk. 75), Townsend (Gaich dk. 57), Van de Streek, Larsson (Safuri dk. 84), Samudio (Abdurrahim Dursun dk. 75)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Gerxhaliu, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz, Berkay Topdemir

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Samudio (dk. 22 pen.), Van de Streek (dk. 39), Safuri (dk. 86) (Antalyaspor), Abdulkadir Parmak (dk. 30), Aboubakar (dk. 64 pen.) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Bahadır Öztürk (Antalyspor) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber!
img

Uzak Şehir dizisine yeni karakter geliyor
img

Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev banka 4 milyar dolarlık külçe altını ABD'ye taşıyacak

Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
Bomba iddia: Mourinho, Talisca'yı Avrupa Ligi kadrosuna almadı

Kadroya alınmadı
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

Birim fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım

3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.