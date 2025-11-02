47. İstanbul Maratonu Sonuçlandı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve iki kıta arasında koşulan dünyanın tek maratonu olan 47'nci İstanbul Maratonu sona erdi.

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından 'Gold Label' kategorisinde yer alan maraton, 47'nci kez gerçekleştirildi. Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişindeki metrobüs durağından başladı. Maratonun startını; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Ahmet Karadağ, Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk ve protokol üyeleri verdi. Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası girişinden başlayıp Sultanahmet Meydanı'nda son buldu.

KAZANANLAR BELLİ OLDU

47'nci İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo kazanırken, kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra kazandı.