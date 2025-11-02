Haberler

47. İstanbul Maratonu Sonuçlandı

47. İstanbul Maratonu Sonuçlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve iki kıta arasında koşulan dünyanın tek maratonu olan 47'nci İstanbul Maratonu sona erdi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve iki kıta arasında koşulan dünyanın tek maratonu olan 47'nci İstanbul Maratonu sona erdi.

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından 'Gold Label' kategorisinde yer alan maraton, 47'nci kez gerçekleştirildi. Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişindeki metrobüs durağından başladı. Maratonun startını; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Ahmet Karadağ, Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk ve protokol üyeleri verdi. Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası girişinden başlayıp Sultanahmet Meydanı'nda son buldu.

KAZANANLAR BELLİ OLDU

47'nci İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo kazanırken, kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti

Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi feci şekilde can verdi
Cadılar Bayramı eğlencesinde aniden fenalaşan genç hayatını kaybetti

Daha 16 yaşındaydı! Cadılar Bayramı eğlencesi kabusa döndü
13 yaşındaki arkadaşını bıçaklayan çocuk için karar verildi

13 yaşındaki arkadaşını boynundan bıçaklayan çocuk için karar verildi
Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Bu adamı kim durduracak?
Vitor Pereira Premier Lig'den kovuldu

Premier Lig'den kovuldu
Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve yönetimi ibra edilmedi

Kulüpten ihraç edilen Hasan Arat'a bir şok daha
Engin Çağlar'ın cenazesinde çocuklarının sözleri yürek burktu: Kasımda ölmek isterdi

Çocuklarından yürek yakan sözler! Usta oyuncunun o isteği gerçek oldu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek 'nükleer' çıkışı

Pezeşkiyan'dan Trump'ı küplere bindirecek nükleer çıkışı
Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil

Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Nihat Kahveci derbinin ardından çılgına döndü

Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından çılgına döndü
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.