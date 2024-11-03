İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve iki kıta arasında yapılan dünyanın tek maratonu olan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işaretiyle başlayan maratonda, 4 kıtadan 31'i erkek ve 16'sı kadın, toplam 47 elit atlet derece almak için yarıştı. 46. İstanbul Maratonuna 40 binin üzerinde kişi katıldı.

'Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu' ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından 'Gold Label' kategorisinde yer alan maraton, 46. kez gerçekleştirildi. Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişindeki metrobüs durağından başladı. Maraton kapsamında koşulan 42K ve 15k koşuları İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Türkiye Milli Paralimpik Komite Başkanı Murat Aksu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, İstanbul Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur'un işaretiyle başladı.

47 ELİT ATLET YARIŞTI

Avrupa'nın en büyük 6 maratonu arasında yer alan ve Gold Label kategorisinde koşulan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işaretiyle başladı. İBB iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği, bin 500'ü gönüllülerden oluşan toplam 9 bin 60 kişinin görev aldığı organizasyonda, 4 kıtadan 31'i erkek ve 16'sı kadın, toplam 47 elit atlet derece almak için Asya'dan Avrupa'ya geçerek kıta değiştirdi. İmamoğlu, beraberindeki heyetle 42K ve 15K koşularının startını verdi.

'İLK ADIM KOLAYDIR, SONRASI GİTTİKÇE ZORLAŞIR'

Maraton öncesi 42K koşucularına başarılar dileyen İmamoğlu, "Dünyanın en güzel maratonuna hoşgeldiniz. Güzel bir koşuya başlamadan önce sizleri burada İstanbulumuzun sıcaklığıyla selamlıyorum. İki kıtanın birleştiği anın en sıcak duygularıyla selamlıyorum. Sevgiyle, barışla, huzurla güzel bir koşu olmasını diliyorum. Özellikle bu koşunun hem burada yarısının vatandaşımız ama diğer yarısının dünyanın farklı yerlerinden misafirlerin olmasıyla çok özel bir pozisyonu var. Yarışa başlamak ilk adım kolaydır, sonrası gittikçe zorlaşır ama tam bir hayat mücadelesi gibi olan bu maratonda sizlerin bu asil spor dalındaki koşunuzda hepinizi şimdiden alkışlıyorum. Başarılı bir yarış diliyorum" dedi.

'EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Startın verilmesinin ardından maraton başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü 34 göğüs numarasıyla köprüyü yürüyerek geçti. İmamoğlu'na Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de eşlik etti. İmamoğu köprüde yaptığı konuşmada, "Bugün 46.'sını adımlıyoruz. Maraton, İstanbul'un çok özel bir anı, kutlaması. Başlangıcından bugüne emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemiz adına güzel duyguların pekiştiği o kol kola omuz omuza milletçe birlikte koştuğumuz bir geleceğe pırıl pırıl bir geleceğe hakkın hukukun korunduğu çocuklarımızın kendini güvende hissettiği, bebeklerimizin güvende büyüdüğünü hissettiği, sağlıklı büyüdüğünü hissettiği, gençlerin bütün umutlarını bu ülke için beslediği ve her insanımızın da hak ettiği değeri bulduğu bir geleceğe adım atmak olarak yaşayalım istiyorum" ifadelerini kullandı.

40 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ KATILDI

Organizasyonda 42 kilometrede mücadele eden sporcular; köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a indi. Sahilyolundan maratona devam eden sporcular, Beşiktaş Tüpraş Stadı'nı ve Dolmabahçe Sarayını geçti. Meclisi Mebusan Caddesi, Fındıklı, Tophane, Kemeraltı Caddesi, Salı Pazarı ve Karaköy yolunu takip eden atletler, Galata Köprüsü'ne ulaştı. Köprüden Sirkeci yönüne dönen sporcular, Kennedy Caddesi'nden sahilyolunu izleyerek, Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule, Zeytinburnu ve Bakırköy'den geçti. Rauf Orbay Caddesi'ni takip eden atletler, Hava Harp Okulu araç tahliye kapısından dönüş yapıp sahilden maratona devam etti. Sporcular, Gülhane Parkı'ndan geçip Sultanahmet Cami önünde yarışı tamamladı.

40 binin üzerinde kişinin katılım sağladığı organizasyonda, elit atletlerin yarışacağı 42 K'nın yanı sıra Halk Koşusu, 15 K Koşusu ve Kurumsal Koşu da yapıldı.