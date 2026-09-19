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Asya Oyunları'nda 5-0 kazanan Güney Kore hokey takımına Kuzey Kore marşı çalındı

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Japonya'nın ev sahipliğindeki Asya Oyunları'nda Güney Kore Erkek Hokey Takımı'nın maç seremonisinde Kuzey Kore milli marşı çalındı. Bangladeş'i 5-0 yenen takımın antrenörü Min Tae-seok, olay için 'Bu gerçekten ciddi bir sorun' diyerek yetkililerin özür dilediğini belirtti.

Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Asya Oyunları'nda Güney Kore Erkek Hokey Takımı'nın maç seremonisinde Kuzey Kore ulusal marşı çalındı.

Bangladeş ile karşılaşan ve rakibini 5-0 mağlup eden Güney Kore Milli Takımı oyuncularının milli marş sırasındaki şaşkınlıkları yüzlerine yansıdı.

Güney Kore Milli Takımı Antrenörü Min Tae-seok, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu gerçekten ciddi bir sorun. İtiraz ettiğimizde, 'Özür dileriz. Hazırlandık ama milli marşı çalmaktan sorumlu olanların bir hatası oldu.' dediler. Ancak bu, kesinlikle yaşanmaması gereken bir şey." ifadelerini kullandı.

Asya Oyunları, 4 Ekim'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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