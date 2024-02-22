Üye Girişi
Haberler

Aslan tur peşinde! Sparta Prag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Güncelleme:

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, Exxen platformundan yayımlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı. Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. "Kupa 2"ye play-off turundan dahil olan Galatasaray, Sparta Prag ile sahasında oynadığı ilk maçtan 3-2 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında kazanması ve berabere kalması durumunda son 16 turuna yükselecek.

İLK 11'LER

Sparta Prag; Vindahl, Preciado, Kairinen, Olatunji, Kuchta, Laçi, Haraslin, Sorensen, Panak, Wiesner, Vitik.

Galatasaray; Muslera, Kaan, Abdülkerim, Davinson, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Sparta Prag Galatasaray Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

İYİ Parti Afyon adayı kim? 2024 İYİ Parti Afyon Belediye Başkan adayı Alper Yağcı kimdir? Karabağ elendi mi? Karabağ UEFA'dan elendi mi (Braga)? İYİ Parti Adıyaman adayı kim? 2024 İYİ Parti Adıyaman Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Adana adayı kim? 2024 İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş Taş kaç yaşında, nereli? Sparta Prag Galatasaray maçı CANLI izle! 22 Şubat Sparta Prag Galatasaray maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Rüyada bilgisayar görmek ne demektir? Rüyada bilgisayar kullanmak, bilgisayar almak, bilisayar oyunu oynamak, bilgisayar toplamak ne anlama gelmektedi Rüyada alışveriş yapmak ne demektir? Rüyada pazara gitmek nedir? Rüyada alışveriş yaptığını görmek ne anlama gelmektedir? Azem karısını neden öldürdü? Rüyada halı görmek ne demektir? Rüyada yeni halı görmek, rüyada halı üzerinde yürümek ne anlama gelmektedir? Rüyada ölmüş birini canlı görmek ne anlama gelmektedir? Diyanete göre rüyada ölmüş birini canlı görmek ve konuşmak ne demektir? OKC Thunder LA Clippers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 23Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! Dallas Mavericks Phoenix Suns NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 23 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! Zencefilin faydaları nedir? Zencefil çayı nasıl yapılır? Zencefil neye iyi gelir? Rüyade ev görmek, rüyada yeni ev görmek, rüyada yeni ev satın almak, rüyada eski ev görmek ne demektir? TV8.5 canlı izle! (UEFA AVRUPA LİGİ) TV8.5 CANLI 4K İZLE! 22 Şubat TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki!
500

Yorumlar (1)

Ahmet karabulut:

Bol şanslar aslanlarım ! Prensin aslanları

13
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title