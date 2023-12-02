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Aslan hata yapmadı! Galatasaray, Pendikspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

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Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Pendikspor'u Bakambu ve Ziyech'in kaydettiği gollerle 2-0 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında zirve yarışını sürdüren Galatasaray, deplasmanda ligin yeni ekibi Pendikspor ile kozlarını paylaştı.

İLK YARI GOL ÇIKMADI

Tempo seviyesi düşük mücadelenin ilk yarsında gol sesi çıkmayınca soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.

BAKAMBU OYUNDA

Sarı-kırmızılıların bu sezonki transferlerinden olan Cedric Bakambu, mücadelenin 65. dakikasında Sergio Oliveira'nın yerine oyuna girdi.

Aslan hata yapmadı! Galatasaray, Pendikspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

BAKAMBU PERDEYİ AÇTI

Maça girer girmez etkili olan futbolcu, karşılaşmanın 70. dakikasında kaleciden dönen topu tamamlayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Aslan hata yapmadı! Galatasaray, Pendikspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

ZIYECH 2 YAPTI

83. dakikada sahneye çıkan Hakim Ziyech'in uzaklardan vuruşunda kaleci Erdem topu kontrol edemedi ve top ağlara gitti.

Aslan hata yapmadı! Galatasaray, Pendikspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

SÜPER LİG'DE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlı takım, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. İki ekip, bundan dolayı Süper Lig'deki ilk randevusuna çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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