Aslan hata yapmadı! Galatasaray, Pendikspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Pendikspor'u Bakambu ve Ziyech'in kaydettiği gollerle 2-0 yendi.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında zirve yarışını sürdüren Galatasaray, deplasmanda ligin yeni ekibi Pendikspor ile kozlarını paylaştı.
İLK YARI GOL ÇIKMADI
Tempo seviyesi düşük mücadelenin ilk yarsında gol sesi çıkmayınca soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.
BAKAMBU OYUNDA
Sarı-kırmızılıların bu sezonki transferlerinden olan Cedric Bakambu, mücadelenin 65. dakikasında Sergio Oliveira'nın yerine oyuna girdi.
BAKAMBU PERDEYİ AÇTI
Maça girer girmez etkili olan futbolcu, karşılaşmanın 70. dakikasında kaleciden dönen topu tamamlayarak takımını 1-0 öne geçirdi.
ZIYECH 2 YAPTI
83. dakikada sahneye çıkan Hakim Ziyech'in uzaklardan vuruşunda kaleci Erdem topu kontrol edemedi ve top ağlara gitti.
SÜPER LİG'DE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ
Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlı takım, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. İki ekip, bundan dolayı Süper Lig'deki ilk randevusuna çıktı.