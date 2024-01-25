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Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İstanbulspor'u 3-1 yendi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu (2) ve Icardi (p) kaydetti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaştı.

İSTANBULSPOR ÖNE GEÇTİ

Mücadeleye oldukça etkili başlayan konuk takım İstanbulspor'da 28. dakikada David Sambissa'nın kafa vuruşu köşeden ağlara gitti. Durum 1-0 oldu.

İSTANBULSPOR 2-0 YAPTI

33'de Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda İstanbulspor çok hızlı çıktı. Yaklaşık 50 metre top süren Ndao'nun kaleye şutu savunmadan döndü. Dönen topta tekrar içeriye çeviren Ndao'nun ortasında Emir Kaan topu ağlara yolladı. Skor 2-0 oldu.

GOL İPTAL OLDU GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Galatasaray penaltı kazandı. Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda hakem Bahattin Şimşek, Ali Yaşar'ın ceza sahası içinde topa elle oynadığı yönünde karar verdi. Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı penaltıda kaleci Alp Arda köşeyi bilsede topu çıkaramadı ve durum 1-1 oldu.

ICARDİ ATTI AMA İPTAL

Oyuna ikinci yarıda giren Mauro Icardi, 67'de durumu 2-1 yaptı. Fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

KEREM 2 YAPTI

79'da Galatasaray tehlikeli yerden serbest vuruş kazandı. Topun başına gelen Kerem Aktürkoğlu yerden sektirerek kullandığı serbest vuruşta Alp Arda'yı çaresiz bıraktı. Durum 2-1 oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İstanbulspor Galatasaray Futbol Spor Haberler

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