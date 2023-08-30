Aslan, Devler Ligi'ne kaldı ama kötü futbol taraftarı isyan ettirdi! Okan Buruk'u istifaya davet ettiler

Galatasaray 3-2'nin rövanşında Molde'yi evinde 2-1'lik skorla geçerek adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırırken oynadığı kötü futbol ise tepkilere neden oldu. Sosyal medya üzerinden Sarı-Kırmızılı takımın oynadığı futbola tepki gösteren taraftarlar teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti.