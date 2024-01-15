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Aslan'dan art arda kayıplar! Galatasaray Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı

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Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maça baskılı başlayan Galatasaray, Nelsson'un attığı golle öne geçse de Kayserispor, Boa Morte'nin golüyle maça denge getirdi. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin 4 puan gerisine düştü. Geçen hafta da Sivasspor ile berabere kalan Galatasaray, bu hafta da 2 puan bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Sivas deplasmanında da 2 puan bırakan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan gerisine düştü.

NELSSON PERDEYİ AÇTI

Seyircisi önünde maça baskılı başlayan Galatasaray, Nelsson'un 26. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Aslan'dan art arda kayıplar! Galatasaray Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı

KAYSERİSPOR PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında Kayserispor penaltı kazandı. Topun başına geçen Bahoken'in kullandığı penaltıyı Muslera kurtardı.

Aslan'dan art arda kayıplar! Galatasaray Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı

MORTE MAÇA DENGEYİ GETİRDİ

İkinci yarıya etkili başlayan konuk takım Kayserispor, karşılaşmanın 58. dakikasıdna Boa Morte'nin attığı golle maça dengeyi getirdi.

Aslan'dan art arda kayıplar! Galatasaray Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı

ASLAN 2 PUAN BIRAKTI

Geçen hafta da Sivasspor ile son anlarda berabere kalan sarı-kırmızılılar bu hafta da Kayserispormaçında 2 puan bıraktı.

Aslan'dan art arda kayıplar! Galatasaray Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Kayserispor Galatasaray Spor Haberler

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