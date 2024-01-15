Aslan'dan art arda kayıplar! Galatasaray Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Sivas deplasmanında da 2 puan bırakan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan gerisine düştü.

NELSSON PERDEYİ AÇTI

Seyircisi önünde maça baskılı başlayan Galatasaray, Nelsson'un 26. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

KAYSERİSPOR PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında Kayserispor penaltı kazandı. Topun başına geçen Bahoken'in kullandığı penaltıyı Muslera kurtardı.

MORTE MAÇA DENGEYİ GETİRDİ

İkinci yarıya etkili başlayan konuk takım Kayserispor, karşılaşmanın 58. dakikasıdna Boa Morte'nin attığı golle maça dengeyi getirdi.

ASLAN 2 PUAN BIRAKTI

Geçen hafta da Sivasspor ile son anlarda berabere kalan sarı-kırmızılılar bu hafta da Kayserispormaçında 2 puan bıraktı.