ASKİ Spor Kulübü, Avrupa Şampiyonalarında madalya kazanan sporcuları ağırladı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen 2023 Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 9 madalya ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 8 madalya kazanan sporcular basın mensupları ile bir araya geldiler.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen 2023 Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 9 madalya ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 8 madalya kazanan sporcular basın mensupları ile bir araya geldiler. Rıza Kayaalp-Taha Akgül Spor Kompleksi'nde düzenlenen toplantıya ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Aslan, Genel Koordinatör Abdullah Çakmar, kulüp antrenörleri ve madalya kazanan sporcular katıldı.

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Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular şu şekilde: Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Süleyman Atlı, Ali Cengiz, Evin Demirhan Yavuz, Emrah Ormanoğlu, İbrahim Çiftçi, Soner Demirtaş ve Selçuk Can Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular: Cansu Bektaş, Yusuf Fehmi Genç, Kaan Kahriman, Ferdi Hardal ve Muammer Şahin.