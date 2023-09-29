Aşk acısı çeken Nice'in yıldızı Beka Beka, intihar etmek için viyadüğe çıktı! Polis vazgeçirmeye çalışıyor

Adı transfer döneminde Beşiktaş ile anılan Nice'in yıldızı Alexis Beka Beka, Fransa'da Magnan viyadüğünde intihara teşebbüs ediyor. Futbolcunun aşk acısı yaşadığı için böyle bir olaya kalkıştığı iddia edildi. Çok sayıda polis ve sağlık personeli olay yerinde bulunurken, yıldız futbolcuyu ikna etmeye çalışıyorlar.

Fransız Ligue 1 takımlarından Nice'te forma giyen Alexis Beka Beka, intihara teşebbüs etti. Fransa'da Magnan viyadüğünde aracından inen futbolcu bariyerlerin üzerine çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Fransız Ligue 1 ekiplerinden Nice'te top koşturan Alexis Beka Beka, Nice kentinin kuzey batısında bulunan bir otoyol üzerindeki köprüye çıktı. Magnan viyadüğünden kendini atmakla tehdit eden futbolcuyu ikna etmek için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Kız arkadaşından ayrıldığı için intihar etme girişiminde bulunan genç oyuncuyu ikna çabaları sürüyor.

Alexis Beka Beka

KIZ ARKADAŞIYLA İLETİŞİME GEÇMEYE ÇALIŞIYORLAR

Nice, oyuncuyu ikna etmek adına olay yerine psikolog gönderdi. Nice oyuncuları ise, Alexis Beka Beka'nın kız arkadaşıyla iletişime geçmeye çalışıyor.