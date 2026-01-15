Haberler

Asamoah Gyan'dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri

Güncelleme:
Ganalı eski futbol yıldızı Asamoah Gyan, Manchester United'a Galatasaraylı Victor Osimhen'i transfer etmeleri gerektiğini belirtti. Gyan, Nijeryalı yıldıza övgü dolu sözler sarf eden Gyan, "Bu tür forvetleri seviyorum ve büyük kulüplerin, bu transfer döneminde onu transfer etmek için çalışmamalarına şaşırdım. Ama umarım Manchester United da onunla ilgileniyordur. Keşke gelmek isteseydi." dedi.

  • Asamoah Gyan, Manchester United'ın Victor Osimhen'i transfer etmesi gerektiğini söyledi.
  • Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 16 maçta 12 gol attı.

Geçmiş yıllarda Süper Lig'de de forma giyen Ganalı eski futbolcu Asamoah Gyan, Galatasaraylı Victor Osimhen'in geleceği hakkında konuştu. Gyan, Premier Lig ekibi Manchester United'ın Victor Osimhen'i transfer etmesi gerektiğini söyledi.

RIO FERDINAND'A ÇOK ÖZEL AÇIKLAMALAR

Ganalı eski yıldız Asamoah Gyan, Manchester United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand'ın programında açıklamalarda bulunarak, Osimhen'in kalitesini anlattı.

"YÜREĞİYLE OYNUYOR, HER ŞEYİNİ VERİYOR"

Osimhen'i öven Asamoah Gyan, "Victor Osimhen; gol atmayı seviyor, yüreğiyle oynuyor ve her şeyini veriyor. Bir takım için ne yapabilirse onu yapıyor. Tam bir takım oyuncusu." dedi.

"UMARIM MANU İLGİLENİYORDUR"

Gyan, Osimhen için Manchester United'ın devreye girebileceğini söyleyerek, "Bu tür forvetleri seviyorum ve büyük kulüplerin, bu transfer döneminde onu transfer etmek için çalışmamalarına şaşırdım. Ama umarım Manchester United da onunla ilgileniyordur. Keşke gelmek isteseydi." sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 16 maçta sahaya çıkan Victor Osimhen, 12 gol atmayı başardı.

