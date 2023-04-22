Arzu Özyiğit: Cumhuriyet'in 100. yılında tüm kupaları almak istiyoruz

"Her gün aynı konsantrasyonla çalışmaya devam ediyoruz"

"Stewart çok büyük bir oyuncu"

Mustafa AKIN-Kaan ÜLKER/İSTANBUL, – Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Arzu Özyiğit, " Cumhuriyet'in 100. yılında başkanımıza söz verdik, tüm kupaları almak istiyoruz. O yüzden şampiyonluk kupasını almak için tüm ciddiyetimizle çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu finalinde tekrar karşılaşacakları mücadele hakkında da konuşan Arzu Özyiğit, "Orada şöyle bir dezavantajımız var. Bütün yabancılarımızla oynayamayacağız aynı anda. Onlar da aynı durumda tabii. 3 yabancı kuralı var ve o şekilde oynayacağız. Hocamız da o maçlar için hazırlıklarını en doğru şekilde yapacaktır. Onlar da bu maça çok odaklandılar ve şampiyonluğu almak istiyorlar. Biz de almak istiyoruz. Her şeyin bilincindeyiz, tekrar şampiyonluk kupasını almak için de elimizde geleni yapacağız. Ayrıca Mersin'i de tebrik ediyorum. İlk Final-Four'larında final oynadılar. Bu çok büyük bir başarı. Şampiyonluk kupasını almak istiyoruz" dedi.