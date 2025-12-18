Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı
Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda başlayan Türkiye Buz Pateni Şampiyonası'na 36 kulüpten 160 sporcu katılıyor. Şampiyona, çeşitli yaş kategorilerinde yarışlarla pazar günü sona erecek.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunu tarafından Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 36 kulüpten 160 sporcu katılıyor.
Resmi antrenmanlarla başlayan şampiyonada sporcular, "Minikler", "Yıldızlar", "Gençler" ve "Büyükler" kategorilerinde yarışacak.
Şampiyona, pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor