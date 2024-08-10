Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası Bolu'da Başladı

Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası 2. etap mücadelesi, Bolu'da başladı.

Karaçayır Spor Kompleksi'nde bulunan bilardo salonunda düzenlenen turnuvaya, 10 sporcu katıldı. Organizasyon, yarınki yarı final ve final mücadeleleriyle tamamlanacak.

Bu yıl 3 etap üzerinden düzenlenecek şampiyonada oluşacak sıralama ile milli takım belirleyecek.

Türkiye Bilardo Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Serdar Karadağ, AA muhabirine, birçok bilardo disiplini olduğunu belirterek, artistik bilardonun bunların içinde en zorlarından biri olduğunu kaydetti.

Artistik bilardonun, top vuruşları ve hareketleri açısından diğer bilardo branşlarından ayrıldığını vurgulayan Karadağ, şöyle konuştu:

"Hep darbeli vuruşlar oluyor. Bazen de insanlara 'Fizik kurallarına aykırı, nasıl hareket edebiliyor?' dedirten vuruşlarla karşılaşıyoruz. Bundan dolayı da artistik bilardo adını alıyor. Artistik bilardo sadece Türkiye değil, Avrupa ve dünya çapında da sporcusu da hakemi de az olan bir bilardo branşı. Sebebi hem oynaması hem de hakemliği zor. Turnuvaya katılan 10 kişinin, 3 tanesi haziran ayında yapılan Dünya Şampiyonası'nda kürsü yaptı. İlk 3'ü paylaşan sporcular, Türk sporcularıydı. Şu anda burada oynuyorlar."