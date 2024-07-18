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Artık saatler kaldı! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye kavuşuyor

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Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri nöbeti her an mutlu sonuçlanabilir. Bir süredir ilgilenilen yıldız oyuncu için kulübü Sevilla'nın ikna olmak üzere olduğu duyuruldu. Mourinho'nun çok istediği isimlerin başında gelen Youssef En-Nesyri 48 saat içinde resmi imzayı atabilir.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Sevilla ile En-Nesyri transferi için büyük oranda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, futbolcudan haber bekliyor.

20 MİLYON EURODAN FAZLA

Kanarya'nın Faslı golcü için ödeyeceği rakam bonuslarla birlikte 20 milyon euroyu aşıyor. En-Nesyri ile 4 yıllık anlaşma imzalamak isteyen Fenerbahçe, oyuncuya teklifini yaptı ve beklemeye geçti. En-Nesyri'nin 48 saat içinde açıklanması bekleniyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Sevilla ile iki Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Youssef En-Nesyri, geçtiğimiz sezon 41 maçta, 20 gol, 3 asistlik performans göstererek göz doldurmuştu.

Artık saatler kaldı! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye kavuşuyor

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

Sevilla FC Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Gürsel İşlek:

Bence değmez 20 milyonluk oyuncu değil

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ALİ İHSAN EMRE:

Sevilla gibi defansif bir futbol oynayan, maç basına pozisyon üretme sayısı cok düşük bir takımda 20 gol atan adam Fenerbahçe'de 40 gol atar. Ben de önce rakamlara bakıp iş yapmaz demiştim ama Sevillanın birkaç maçını izleyince, bu adamın orda can çekiştiğini gördüm. 10 12 kez topla buluşturabiliyorlar adamı maç boyunca..

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