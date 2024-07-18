Artık saatler kaldı! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye kavuşuyor
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri nöbeti her an mutlu sonuçlanabilir. Bir süredir ilgilenilen yıldız oyuncu için kulübü Sevilla'nın ikna olmak üzere olduğu duyuruldu. Mourinho'nun çok istediği isimlerin başında gelen Youssef En-Nesyri 48 saat içinde resmi imzayı atabilir.
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Sevilla ile En-Nesyri transferi için büyük oranda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, futbolcudan haber bekliyor.
20 MİLYON EURODAN FAZLA
Kanarya'nın Faslı golcü için ödeyeceği rakam bonuslarla birlikte 20 milyon euroyu aşıyor. En-Nesyri ile 4 yıllık anlaşma imzalamak isteyen Fenerbahçe, oyuncuya teklifini yaptı ve beklemeye geçti. En-Nesyri'nin 48 saat içinde açıklanması bekleniyor.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Sevilla ile iki Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Youssef En-Nesyri, geçtiğimiz sezon 41 maçta, 20 gol, 3 asistlik performans göstererek göz doldurmuştu.