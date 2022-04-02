Arsene Wenger'den şaka gibi Mesut tavsiyesi! Fenerbahçeli taraftarları çıldırttı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in durumu dünya basınını salladı. Mesut hakkında "Tek sorunu herkesle sorunu olması" diyen Monreal'den sonra efsane teknik direktör Arsene Wenger'den de çarpıcı yorumlar geldi.

"O BİR ARTİST"

ESPN'e konuşan Arsene Wenger Mesut Özi hakkında, "O bir artist ve bu tarz oyuncular duygusal olur. Bu oyuncuların desteğe ihtiyacı olur. Mesutgibi oyunculara sahip olduğunuzda takımda daha az savunma yapan ancak daha yaratıcı bir oyununuz oluyor. Onun etrafında bu eksikleri giderecek bir takım kurmayı düşünmeniz gerekiyor" dedi.

"EĞLENMESİ GEREKİYOR"

Arsene Wenger Mesut'la ilgili Fenerbahçe'ye, "Yönetmesi zor bir oyuncu değil. Biraz eğlenmesi gereken, özel yetenekleri olan yaratıcı bir oyuncu. Bunu hatırlatmak gerekir" tavsiyesinde bulundu.

TARAFTARLAR KIZDI

Arsene Wenger'in bu sözleri Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi. Mesut'a yeterli desteğin verildiğini ifade eden taraftarlar aldıkları karşılığın yeterli olmadığını savundu.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler: