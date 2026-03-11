Haberler

Galatasaray-Liverpool maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray'a karşı rövanş maçında daha iyi bir performans sergileyeceklerini ve taraftar destekleriyle galibiyet alacaklarına inandıklarını ifade etti.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağında 1-0 yenildikleri Galatasaray'a karşı sahalarındaki rövanş maçında daha iyi performans sergileyeceklerini söyledi.

Hollandalı teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a eylül ayında 1-0 yenildikleri maça benzer bir karşılaşma olduğunu aktaran Slot, "Maça aslında iyi başladık. Bir önceki maça göre de iyiydik. Bizim için 3-4 önemli an oldu. Bir tane neredeyse boş kale denebilecek pozisyon kaçırdık. Geçen seferki gibi golü bulamadık. Biz fırsat yakaladıktan 5 saniye sonra onlar pozisyon buldu ve tıpkı geçen maçtaki gibi golü attılar. Onlar pozisyon bulduğunda sanki son pozisyonları gibi değerlendirdiler. Bazen pozisyon buluyorsunuz, kaçtığınızda birçok pozisyon bulacak gibi hissediyorsunuz ama olmuyor. Bizim için işler 1-0 geriye düşünce daha da kötü oldu." diye konuştu.

"Evimizde taraftarımızın da desteğiyle galibiyet alacağımızı düşünüyorum"

Arne Slot, 18 Mart Çarşamba günü sahalarında yapacakları rövanş maçını kazanacaklarına inandığını belirtti.

Galatasaray'ın kaliteli bir takım olduğunu vurgulayan Slot, " Galatasaray'ın iyi oyuncuları var ve her zaman fırsat bulabilecek bir takım. Juventus'a 5 gol attılar. Bu da onların neler yapabileceğinin en önemli göstergesi. Bizim kaleciyle birebir kaldığımız pozisyonumuz oldu ama golü atamadık. Gol attıkları için Galatasaray'ı takdir ettiğim gibi savunmadaki başarılarından dolayı da onları tebrik etmem lazım. Kalecileri 1-0 öne geçtikten sonra önemli kurtarışlar yaptı. İkinci kez buradan 1-0 yenik ayrılıyoruz ama güzel taraf bir sonraki maçı evimizde oynamamız. Taraftarımız buradakine benzer bir atmosfer oluşturacaktır. Buradaki 2 maçta bizim için ters giden çok şey oldu. Evimizde normal koşullarda, taraftarımızın da desteğiyle galibiyet alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Mücadelenin İspanyol hakemi Jesus Gil Manzano'nun bazı kararlarını eleştiren tecrübeli teknik adam, "Video Yardımcı Hakem (VAR) kararının doğru olduğunu kabul ediyoruz. Ancak birçok korner ve frikikte hakem Galatasaray lehine karar verdi. Hakem, anında düdüğünü çalarak Galatasaray'a faul vermeye yatkın davrandı. Galatasaray'ın faul yaptığı pozisyonlarda o kadar düdük çalmaya istekli değildi." yorumunu yaptı.

"Önümüzdeki hafta büyük bir mücadele içinde olacağız"

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, İngiliz temsilcisinin eski futbolcusu Jamie Carragher'ın eşleşme sonrasında Galatasaray'ı eleyeceklerine dair yaptığı yorumun hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Carragher bir yorumcu. Konumu itibarıyla güçlü fikirleri olması gerekiyor. O yüzden böyle söylemiştir. Ben, 'Şansımız şu kadar, bu kadar.' diyemem. Galatasaray'ın zor bir rakip olduğunu biliyorum. Taraftarımızın da desteğiyle bu akşamkinden daha iyi performans göstereceğimizi düşünüyorum. Burada girdiğimiz kadar pozisyon oluşturursak golü atacağımıza inanıyorum. Galatasaray, iki maçta da bize gol atma kapasitesine sahip olduklarını gösterdi. Bunun için dikkatli olmalıyız. Önümüzdeki hafta çok büyük bir mücadele içinde olacağız. Anfield'da oynayacağımız için mutluyum."

Kaynak: AA / Emrah Oktay
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek

Trump'ı üstü kapalı yalanlıyorlar! Beyaz Saray'dan İran açıklaması
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı

Bu rakamlar Trump'ın başını ağrıtacak! ABD cephesinde bilanço ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Para var huzur var' dedirten görüntü

"Para var huzur var" dedirten görüntü
Bayern Münih Atalanta'yı yenmedi; adeta rencide etti

Rakibini yenmediler; adeta rencide ettiler
İranlı kadın futbolcular, otobüsün camından cep telefonlarıyla SOS işareti yaptı

İranlı kadın futbolcuların camdan yaptıkları işaret her şeyi anlatıyor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si galibiyeti hatırladı

Mutluluktan dört köşe
'Para var huzur var' dedirten görüntü

"Para var huzur var" dedirten görüntü
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Kazandım derken 90+6'da gelen golle yıkıldılar

Tam kazandım derken 90+6'da gelen golle yıkıldılar