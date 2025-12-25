Haberler

ABB FOMGET'ten Armisa Kuc, Karadağ'da yılın futbolcusu seçildi

Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in başarılı futbolcusu Armisa Kuc, ülkesi Karadağ'da yılın en iyi futbolcusu ödülünü kazandı. Kuc, Türkiye'de de yılın forveti ve gol kraliçesi unvanlarına sahip.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'ten Armisa Kuc, ülkesi Karadağ'da yılın en iyi futbolcusu seçildi.

Kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan paylaşımda, " Türkiye'de yılın forveti ve gol kraliçesi Armisa Kuc, ülkesinde yılın en iyi futbolcusu ödülünü kazandı. Armisa'yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.

Armisa Kuc, 2023-2024 sezonunda 25 gol, 2024-2025 sezonunda da 30 gol atarak ligde gol kraliçesi olmuştu. Üst üste iki sezon gol kraliçesi ünvanını elde eden başarılı futbolcu, bu sezon da 8 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
