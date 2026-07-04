Arjantin uzatmalarda turladı

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Arjantin uzatmalarda bulduğu golle Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. Miami Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kanada Futbol Federasyonu'ndan Drew Fischer düdük çaldı.

Arjantin, 29'uncu dakikada Messi'nin golüyle öne geçti ve ilk devre bu skorla sona erdi. Yeşil Burun Adaları bu gole 59'uncu dakikada Deroy Duarte'nin golüyle cevap verirken, mücadelenin normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Uzatma devrelerinin hemen başında 92'nci dakikada Lisandro Martinez'in golüyle Arjantin yeniden öne geçse de Cabral, 103'üncü dakikada yeniden eşitliği yakaladı. 111'inci dakikada Diney Borges'in kendi kalesine attığı golle Arjantin mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Messi ve arkadaşları, 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Mısır ile karşı karşıya gelecek. Arjantin ile Mısır, 7 Temmuz Salı günü TSİ 19.00'da Atlanta Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı