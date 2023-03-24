Arjantin tribünlerinde yaşananları gören Lionel Messi ve arkadaşları gözyaşlarını tutamadı

2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı, tarihi zafer sonrası Panama maçıyla taraftarı önüne ilk kez çıktı. Karşılaşma öncesi Arjantinliler tribünde kutlama yaparken, o anlarda başta Lionel Messi olmak üzere birçok futbolcu gözyaşlarını tutamadı.