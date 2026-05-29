Arjantin Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Güncelleme:
Arjantin Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Teknik direktör Lionel Scaloni, 26 kişilik kadroda Lionel Messi'ye yer verdi. Messi, kariyerinde 6. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Arjantin, J Grubu'nda Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile mücadele edecek.

Arjantin Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Lionel Scaloni, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadroyu belirledi.

Kadroya dahil edilen Dünya Kupası'nın en çok forma giyen oyuncusu (26) Lionel Messi, kariyerinde 6. kez turnuvada boy gösterecek.

Dünya Kupası J Grubu'nda Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile mücadele edecek Arjantin'in kadrosu şöyle:

Kaleci: Juan Musso (Atletico Madrid), Geronimo Rulli (Olimpik Marsilya), Emiliano Martinez (Aston Villa)

Defans: Leonardo Balerdi, Facundo Medina (Olimpik Marsilya), Nicolas Tagliafico (Olimpik Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atletico Madrid)

Orta saha: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea)

Forvet: Julian Alvarez, Nicolas Gonzalez, Thiago Almada, Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter)

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
