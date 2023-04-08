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Arjantin'de MasterChef'e konuk olan Icardi'nin Wanda Nara ile yayındaki anları olay oldu

Spor Haberleri

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın sunduğu Arjantin MasterChef'e konuk oldu. Tanıtımı yayınlanan programda Nara ile Icardi'nin öpüştüğü anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Wanda Nara'nın sunuculuğunu yaptığı MasterChef'in Arjantin versiyonunda Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, konuk olarak boy gösterecek.

PROGRAMDA ÖPÜŞTÜLER

Arjantin'de yayın yapan Telefe kanalında yayınlanacak programın tanıtımında Wanda Nara ile Icardi'nin öpüştüğü anlar da yer aldı. Programda Arjantinli yıldızın, ızgara et yapacağı belirtildi.

ICARDI'NİN KARNESİ

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 17 resmi maça çıktı. Arjantinli yıldız, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.

Arjantin'de MasterChef'e konuk olan Icardi'nin Wanda Nara ile yayındaki anları olay oldu

Arjantin'de MasterChef'e konuk olan Icardi'nin Wanda Nara ile yayındaki anları olay oldu

Arjantin'de MasterChef'e konuk olan Icardi'nin Wanda Nara ile yayındaki anları olay oldu

Arjantin'de MasterChef'e konuk olan Icardi'nin Wanda Nara ile yayındaki anları olay oldu

Arjantin'de MasterChef'e konuk olan Icardi'nin Wanda Nara ile yayındaki anları olay oldu

Haberler.com - Spor

Mauro Icardi Wanda Nara Spor Haberler

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