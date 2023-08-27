Ardeşen'de Tahta Araba Yarışı Heyecanı

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde Karadeniz Bölgesi'nin gelenekselleşen tahta araba yarışı 'Formulaz'ın bu yıl 14'üncüsü düzenlendi. Kıl çorap ve kara lastik giyen yarışmacılar, kendi tasarladıkları tahta arabalarla 1600 metrelik parkurda kıyasıya mücadele etti.

Karadeniz'de gelenekselleşen ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'formulaz' tahta araba yarışları, Ardeşen'in Tunca beldesinde yapıldı. 'Arabam tahtadan, inerim rampadan' sloganıyla yapılan yarışlarda, 45'i erkek, 15'i kadın, toplam 60 kişi yarıştı. Yarışmacılar, gruplar halinde yapılan yarışlara kendi tasarımları olan ve sırma teli dışında metal aksamın yasak olduğu, birbirinden ilginç tahta arabalarla katıldı. Araçlarda maksimum uzunluk 1,70 metre, genişlik ise 70 santimetre olarak belirlendi. Yarışmacıların, kıl çorap ve fren yapmak için de kullanılan, halk arasında 'kara lastik' olarak bilinen lastik ayakkabıyı giymesi zorunlu tutuldu. Saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen tahta arabalardan virajı alamayanlar ve birbirine çarpanlar hafif sakatlık geçirdi. Yarışmayı tamamlayamayan katılımcılar görevliler tarafından güvenli bölgelere alındı.

'BU İŞ BİR GÖNÜL İŞİ'

Tahta araba yarışlarının heyecanını dünyaya yansıttıklarını söyleyen Tunca Belediye Başkanı Naci Aytemiz, 27 Ağustos tahta araba yarışmaları için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu yarışların heyecanları tüm dünyaya yaymaktayız. Bu iş bir gönül işi, bu işi önce sevmek gerekli, sevdikten sonra geri geliyor. Çocukluğumuzda yaşadığımız heyecanları bugün insanlarımıza örnek olarak iletmeye çalışıyoruz dedi.

'BU COĞRAFYADA BU TÜR ETKİNLİKLERİ YAPMAK ÇOK ZOR'

Formulaz Dernek Başkanı Murat Gül ise 14'üncüsünü düzenlediğimiz Formulaz haftalardır, aylardır emek verdiğimiz bir yarışma. Bu sene yine kendinden söz ettirecek şekilde hazırlığımızı yaptık. 45 erkek, 15 kadın yarışmacı ile özellikle belgeselciler ve fenomenleri burada misafir ediyoruz. Bu yarışı düzenlerken kültürümüzden hiç vazgeçmedik. Bu coğrafyada bu tür etkinlikleri yapmak çok zor. Biz bu etkinlikleri daha geniş alanlara yapmak için çalışmalar yapıyoruz diye konuştu.

'DÜŞMEKTEN VE UÇMAKTAN KORKMUYORUZ'

Yarışmayı geçirdiği kaza nedeniyle tamamlayamayan Zeki Usta, 'İlk yarışımdı ama aksilik oldu ve yarışı bitiremedim. Düştüm, artık bir daha ki seneye bakacağız. Viraja son süratli girdim, dengemi kaybedip düştüm. En azından bununla atlattık, başka bir yerden aşağı uçmadık ifadelerini kullandı. Yarışmacı Gani Sarı, 'Bu sene yarışlar çok heyecanlı geçiyor. Rakiplerimiz çok hızlı ve iddialı. Birbirimize yetişmek için mücadele ediyoruz. Düşmekten ve uçmaktan korkmuyoruz. Arabalarımız daha hızlı gitsin diye daha ağır yaptık, bu seferde durdurmak için lastiklerimiz aşındı. Bundan sonraki yarışlar çok daha heyecanlı geçecek' dedi.

'YARIŞ ÇOK HIZLIYDI, FRENLERİM YANDI'

Bitiş çizgisini ilk geçen yarışmacı Muhammet Karaman ise 'Yarış çok hızlıydı. Frenlerim yandı. Saatte 60-70 kilometre hıza kadar ulaştık. Yarış bu sene çok hızlı ve hırslı geçiyor. Rakiplerim de çok hızlı. Geçen sene ikinci olmuştum. Bu sene ilk etapta birinci oldum' diye konuştu. (DHA)