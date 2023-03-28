Arda Turan, Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi ay-yıldızlı formayı 100 kez giydiği için ödüllendirilecek

Türkiye ile Hırvatistan, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında Bursa'da karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde eski futbolcu Arda Turan ödüllendirilecek.

UEFA TARAFINDAN HAZIRLANAN HEDİYELER VERİLECEK

A Milli Takım'ın eski kaptanlarından Arda Turan, bu akşam Hırvatistan ile oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci karşılaşması öncesinde, milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında bulunması nedeniyle ödüllendirilecek. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, müsabaka öncesinde forma ile UEFA tarafından hazırlanan hediyeleri Arda Turan'a takdim edecek.

TURGAY ŞEREN İLE İKİNCİLİĞİ PAYLAŞIYOR

A Milli formayı ilk kez 16 Ağustos 2006 tarihinde Türkiye'nin, Lüksemburg ile deplasmanda oynadığı özel maçta giyen Turan, Milli Takım ile 100 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlarda 18 gol kaydetti. Ay-yıldızlılar ile 2008 ve 2016 yıllarında düzenlenen Avrupa Şampiyonası finallerinde de mücadele eden Arda, A Milli Takım'ın yarı finale yükselme başarısı gösterdiği EURO 2008 turnuvasında ön plana çıkan futbolcular arasında yer almıştı. A Milli Takım'da 35 kez de kaptan olarak sahaya çıkan Arda Turan, bu alanda Turgay Şeren ile ikinciliği paylaşıyor.