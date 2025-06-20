Arda Turan, Shakhtar Donetsk'te Futbolcularla Tanıştı

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'te Futbolcularla Tanıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik direktör Arda Turan, Shakhtar Donetsk'te futbolcularla bir araya gelerek, şampiyonluk için birlikte çalışmaları gerektiğini vurguladı. Turan, sahada bir aile gibi olmalarını ve antrenmanlarda en iyi şekilde çaba göstermelerini istedi.

Teknik Direktör Arda Turan, yeni takımı Shakhtar Donetsk'te futbolcularla tanıştı. Turan, futbolcularla yaptığı konuşmada, "Eğer şampiyon olmak istiyorsak yapmadıklarımızı yapmaya başlamamız lazım. Sahada aile görmek istiyorum" dedi.

Teknik direktörlük kariyerine Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te devam edecek Arda Turan, takımla bir araya gelerek, futbolcularla tanıştı. Futbolculara konuşma yapan Turan, "Eğer şampiyon olmak istiyorsak yapmadıklarımızı yapmaya başlamamız lazım. Sahada beraber bir aile görmek istiyorum. Biri bizim oyuncumuza iki kere dokunamaz faulden sonra. Eğer en üst seviyeye gitmek istiyorsak her anı yaşayacağız. Dışarıda en yakın arkadaşınızım, her şeyi konuşabilir, kapıyı çalıp taktik hakkında, hayat hakkında her şeyi konuşabilirsiniz. Sahada her dakika acı çekeceğiz. Neden? Bir daha Dinamo Kiev şampiyonluğu görmek istemiyorum. Kendinize sormuyor musunuz 20 Haziran'da neredeyiz diye? Neden 20 Haziran'da buradayız? Bizim için en önemli konu bu. Yarından itibaren birbirimize sarılacağız. Antrenman sahasında en iyi şekilde çalışacağız. Dışarıda en iyi şekilde eğleneceğiz, beraber olacağız. Ailelerimiz bizim için en önemli olacak ve en üst seviyeye adım adım geçeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İran taarruza geçti, İsrail'de sirenler yeniden çalmaya başladı

Yeni saldırı dalgası başladı! Ülkenin her yerinde sirenler çalıyor
İran'ın Hayfa'yı vurduğu an! Dumanlar metrelerce yükseğe çıktı

İsrail'in can damarının vurulduğu an
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti

Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
İran ile Avrupa ülkeleri arasında kritik toplantı! Çatışmalar ele alınacak

İran ve Avrupa ülkeleri arasında kritik zirve
Mustafa Sarıgül Dursun Özbek'e seslendi: Bizimle dostluk maçı yapın

Dursun Özbek Mustafa Sarıgül'ün o teklifini kabul etti
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Minguzzi cinayetinde mahkeme heyeti davadan çekildi

Minguzzi davasında mahkeme heyetinden dikkat çeken karar
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın

İsrail orduya talimat verdi, Tahran'da binler aynı sloganı haykırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.