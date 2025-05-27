Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in Yeni Teknik Direktörü

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in Yeni Teknik Direktörü
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Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk kulübü, Arda Turan ile 2027 yazına kadar sürecek bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Turan, kulübün 39. teknik direktörü olarak görev yapacak ve başarı hedeflerini dile getirdi.

Shakhtar Donetsk, teknik direktörlüğe Arda Turan'ı getirdi.

Ukrayna ekibinin açıklamasında, Donetsk kulübünün tarihindeki 39. teknik direktör olacak Arda Turan ile 2027 yazına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Arda Turan yaptığı açıklamada, "Shakhtar'a katıldığım için gururluyum, zengin bir tarihe ve harika geleneklere sahip harika bir kulüp. Avrupa çapında iyi bilinen, her maçı kazanma hırsına sahip bir takım. Kulübün mirasına katkıda bulunmayı ve oyunumuzla taraftarlarımıza birçok neşeli an yaşatmayı umuyorum. Hem Ukrayna'da hem de Avrupa müsabakalarında kupalar kazanmak için derin bir motivasyona sahibiz," diye konuştu.

Teknik direktörlük kariyerine, 2023'de Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'da başlayan 38 yaşındaki çalıştırıcı bu sezon takımıyla 36 maçta 53 puan toplayarak 6. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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