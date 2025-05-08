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Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor! İstanbul'da görüştüler

Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor! İstanbul'da görüştüler
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Ukrayna'nın önde gelen futbol takımlarından Shakhtar Donetsk'in Sportif Direktörü Darijo Srna, İstanbul'a gelerek Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Süper Lig ekibi Eyüpspor'da gösterdiği başarılı performansıyla dikkat çeken Arda Turan için dikkat sıcak bir gelişme yaşandı.

SRNA İLE İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ukrayna Ligi ekibi Shakhtar Donetsk'in Sportif Direktörü Darijo Srna, Arda Turan için İstanbul'a geldi. Haberde,Srna'nın İstanbul'da Arda Turan ile görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

LONDRA'DA DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Genç teknik adam ile Shakhtar Donetsk idarecilerinin 4 Mayıs'ta Londra'da da bir araya geldiği, taraflar arasında görüşme gerçekleştiği ve anlaşmanın yakın olduğu iddia edilmişti.

SEZON PERFORMANSI

Arda Turan, bu sezon Eyüpspor'un başında 37 maça çıkarken 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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