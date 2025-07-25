Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası

Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası
Haber Videosu

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a karşı oynadıkları maçın ardından bir kez daha Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina'yla röportaj verdi. Turan, röportaj sırasında muhabirle göz teması kurmaktan kaçındı. Bu durum sosyal medyada dikkat çekti ve Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'a bağlanarak esprili yorumlara neden oldu.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a karşı oynadıkları ve 4-2 galip geldikleri maçın ardından verdiği röportajda, bir kez daha Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina'yla göz göze gelmekten kaçındı.

AYNI OLAY DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğüne getirilen Arda Turan, geçtiğimiz hafta kulüp kanalında Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina'ya verdiği röportajla gündem olmuştu. UEFA Avrupa Ligi 1'inci Tur rövanş karşılaşması sonrası muhabir Savina'nın sorularını yanıtlayan Turan'ın röportaj verdiği sırada yaptığı hareketler ise dikkatlerden kaçmamıştı.

Turan'ın 24 yaşındaki Ukraynalı gazeteci Daria Bondar Savina ile göz teması kurmadan demeç vermesi, kısa süre içerisinde çokça paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, Turan'ın bu davranışını eşi Aslıhan Doğana bağlayarak, "Aslıhan'dan çekindi", "Gözü eşinde, gönlü disiplinde" şeklinde esprili yorumlarda bulundu.

Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası

Yaşananların ardından Turan, dün akşam UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş'a karşı oynadıkları maçın ardından muhabir Savina'ya bir kez daha röportaj verdi. Turan'ın yine güzel muhabirle göz göze gelmekten kaçındı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarınurullah sari:

Zamanında yediğin hurmalar gün gelir arkanı tirmalar

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Biriyle çıplak röportaj yapmak büyük saygısızlık

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıA. Erol:

on yıldır savaştaki ülke bizden otuz kat rahat

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş giderek yaklaşıyor! Tayland ile Kamboçya arasında çatışmalar şiddetlendi

Savaş giderek yaklaşıyor! Komşu ülkeler arasındaki çatışma şiddetlendi
İsrail kana doymuyor! Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı

"Bu kadar zulüm olur mu" derken daha kötüsüne tanık oluyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.