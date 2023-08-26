Durdurulamıyorlar! Eyüpspor, Tuzlaspor'u adeta gole boğdu

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Tuzlaspor'u 5-0 mağlup etti. Eyüpspor, ligdeki ilk 3 maçını da kazanarak puanını 9'a yükseltti. Maçta goller; Mustafa Pektemek, Robin Yalçın, Ahmed Kutucu ve Luccas Claro'dan geldi. Bu sonuçla Tuzlaspor henüz puanla tanışamamış oldu. Eyüpspor bu süreçte toplam 8 gol atarken, kalesinde hiç gol görmedi.