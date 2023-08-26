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Durdurulamıyorlar! Eyüpspor, Tuzlaspor'u adeta gole boğdu

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Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Tuzlaspor'u 5-0 mağlup etti. Eyüpspor, ligdeki ilk 3 maçını da kazanarak puanını 9'a yükseltti. Maçta goller; Mustafa Pektemek, Robin Yalçın, Ahmed Kutucu ve Luccas Claro'dan geldi. Bu sonuçla Tuzlaspor henüz puanla tanışamamış oldu. Eyüpspor bu süreçte toplam 8 gol atarken, kalesinde hiç gol görmedi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Eren Şafak'ın ekibi Tuzlaspor ile Arda Turan'ın öğrencileri Eyüpspor kozlarını paylaştı. Konuk ekip, rakibini 5-0 mağlup etti.

Karşılaşmayı Eyüpspor 5-0 kazanırken goller; 17. dakikada Mustafa Pektemek, 19. dakikada Robin Yalçın, 23 ve 66. dakikalarda Ahmed Kutucu ve 86. dakikada Luccas Claro'dan geldi.

Durdurulamıyorlar! Eyüpspor'dan futbol şöleni

Alınan bu sonuçla birlikte ligdeki ilk 3 maçını da kazanmayı başaran Eyüpspor puanını 9'a yükseltirken, Tuzlaspor henüz puanla tanışamamış oldu. Eyüpspor bu süreçte toplam 8 gol atarken, kalesinde hiç gol görmedi.

Durdurulamıyorlar! Eyüpspor'dan futbol şöleni

Trendyol 1. Lig'in bir sonraki maç haftasında Eyüpspor evinde Giresunspor'u ağırlarken, Tuzlaspor deplasmanda Manisa FK'ya konuk olacak.

Durdurulamıyorlar! Eyüpspor'dan futbol şöleni

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Arda Turan Eyüpspor Spor Haberler

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