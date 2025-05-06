Özel'den 'saldırı' açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

Özel saldırı sonrası bir ismi işaret etti: Derhal soruşturma açsınlar
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Zulüm altındaki Gazze'den insanlık adına utanç verici görüntüler

İnsanlık adına utanç görüntüleri
Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Arda Turan iddiaları sosyal medyayı karıştırdı! Acun Ilıcalı'dan gece yarısı açıklama geldi

Arda Turan iddiaları sosyal medyayı karıştırdı! Acun Ilıcalı'dan gece yarısı açıklama geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor'da başarılı bir sezon geçiren Arda Turan'ın adı, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile anılmıştı. Ancak sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 38 yaşındaki teknik direktöre Süper Lig'den bir talip olduğu öne sürüldü. İddialara göre, bu talip, yeni sezon için hoca arayışında olan Fenerbahçe. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gece yarısı bu iddiaları yalanladı ve suni gündem yaratıldığını belirtti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e çıkardığı Eyüpspor ile bu sezon da harika işlere imza atan Arda Turan için geçtiğimiz günlerde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk devreye girmiş, taraflar Londra'da bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirmişti.

ORTALIK KARIŞTI

Tüm bunlar yaşanırken Arda Turan için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. 38 yaşındaki teknik direktöre Süper Lig'den hiç beklenmedik bir talip çıktığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Shakhtar Donetsk'in Arda Turan'a olan ilgisi dışında 38 yaşındaki teknik direktör için Süper Lig'den bir takımın da talebi bulunuyor. Haberin detaylarında Arda Turan'a talip olan Süper Lig ekibinin adı verilmezken, bu takımın Mourinho'dan beklenen performansı alamayan ve yeni sezona yeni bir hoca ile başlayacağı konuşulan ' Fenerbahçe' olduğu iddia edildi.

ACUN ILICALI GECE YARISI YALANLADI

Arda Turan ile olan yakın dostluğu bilinen Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan konuyla alakalı olarak gece yarısı bir yalanlama gelse de sosyal medyada bu iddia gündem oldu.

Ilıcalı açıklamasında "Son birkaç gündür, Futbol Takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır. Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur. Gerçek dışı bu iddiaların hiçbirine itibar edilmemesini rica ederim." ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama;

Arda Turan iddiaları sosyal medyayı karıştırdı! Acun Ilıcalı'dan gece yarısı açıklama geldi

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun kızı CHP Genel Merkezi'ni aradı

Balkondan atlayarak canını kurtarmıştı! Saldırganın kızı CHP'yi aradı
Jose Mourinho Fenerbahçe'den gidiyor! İşte yerine gelebilecek iki aday

Fenerbahçe'de Mourinho dönemi bitiyor! İşte yerine gelecek adaylar
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti
ABD'nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü

ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Sadece zengin ve güçlüler için
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.